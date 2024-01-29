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Spor

Paul Onuachu 4 dakika için 4 maç kaçırdı

Milli takımında toplamda sadece 4 dakika süre alabilen Paul Onuachu'nun 4 maç kaçırdı ve takımının çeyrek final biletini kapması nedeniyle dönüşü en az 1 maç daha ertelendi.

Sabah29 Ocak 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Paul Onuachu 4 dakika için 4 maç kaçırdı
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Son anda Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilen Onuachu, şu ana kadar sadece 4 dakika süre alabildi. Ancak golcü futbolcu, bu sürede Trabzonspor'da 4 müsabaka kaçırdı ve en az bir maç daha olmayacak. Nijerya, Kamerun'u 2-0 mağlup ederken Onuachu'nun gelişi de iyice uzadı.

Nijerya'nın çeyrek finale çıkması nedeniyle Trabzon'a dönme süreci de belirsiz duruma gelirken pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kaçırması da kesinleşti. Milli takımında toplamda sadece 4 dakika süre alabilen Onuachu'nun yokluğu, Trabzonspor adına büyük bir hücum kaybı oldu.

HEDEF YARA SARMAK

Dokuz eksikle çıkacağı Kasımpaşa karşılaşmasında bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Benkovic ve Hüseyin'in sakatlıkları, Denswil'in de hazır olmaması nedeniyle Abdullah Avcı'nın stoper olarak elinde Baniya ve Fernandez kaldı. Bu ikiliyi kullanmayı planlayan Avcı, Mendy'yi de alternatif olarak düşünüyor.

BİR GÜNLÜK İZİN İYİ GELDİ

SON iki lig maçında yenilen Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi olağanüstü hal ilan edildi. Yoğun maç programında geçtiğimiz haftayı izin yapmadan geçiren takımına Kasımpaşa maçı öncesinde 1 gün izin veren Abdullah Avcı, ekibine de nefes aldırdı. Oyuncuların da bu izinle morallerinin daha iyi hale geldiği öğrenildi.

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