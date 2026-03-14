  Paul Onuachu: Bu galibiyeti Orhan Kaynak ve ailesine adıyoruz
Paul Onuachu: Bu galibiyeti Orhan Kaynak ve ailesine adıyoruz

Paul Onuachu, Rizespor galibiyetinin ardından zor bir dönemden geçtiklerini ve bu galibiyeti hayatını kaybeden Orhan Kaynak'a adadıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü kaydeden Paul Onuachu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Maçın ardından konuşan Onuachu, "Kaybettiğimiz hocamızın ailesine baş sağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu galibiyeti ona ve ailesine adıyoruz. Bu maça çıkmak kolay olmadı. Şehrimiz ve kulübümüz adına zor dönemden geçiyoruz. Bu maçı da onun için kazandığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gol serisi ile ilgili olarak da Onuachu, "Bu ligde kolay maç yok. Rakibimizin kalitesine dikkat çekmek gerek. Rizespor savunma anlamında iyi mücadele gösterdi. Savaşmaya devam edeceğiz. Hocamızın ve teknik ekibin hakkını teslim etmek gerek. Onların yardımıyla kazanmaya devam ediyoruz. Yapmamız gereken takım olarak gelişmeye her zaman devam edeceğiz" dedi.

