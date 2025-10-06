İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6975
  • EURO
    48,7184
  • ALTIN
    5283.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paul Onuachu, gol krallığında zirvede
Spor

Paul Onuachu, gol krallığında zirvede

Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahı Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftalık bölümünde attığı 6 golle hem bordo-mavili takımı sırtladı hem de gol krallığında zirveye yerleşti.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Paul Onuachu, gol krallığında zirvede
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle serisini sürdürdü. Ligde oynanan son 3 maçta rakip fileleri boş geçmeyen Nijeryalı forvet, bu süreçte 4 gole imza attı.

AYNI BAŞLANGICI TEKRARLADI

İlk kez Trabzonspor forması giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 8 müsabakada 6 gol atan Onuachu, bu sezon da aynı performansı gösterdi. Bordo-mavili forma altında Süper Lig'de 8 maçta 6 gole ulaşan yıldız oyuncu, o zaman da takımın hücum gücünü ayakta tutan isimlerin başında geldi.

TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Karadeniz ekibinin bu sezon ligde attığı 13 golün 6'sında imzası bulunan Onuachu, Trabzonspor'un elde ettiği 17 puanın 11'ine doğrudan katkı yaptı. Ortalama 120 dakikada bir rakip fileleri sarsan Nijeryalı forvet, istikrarlı performansıyla gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu'yu 5'er golle Icardi ve Rafa Silva takip etti.

SON 3 MAÇTA SERİ YAKALADI

Gaziantep FK (1), Fatih Karagümrük (2) ve Kayserispor (1) maçlarında gol sevinci yaşayan Onuachu, son 3 haftada 4 kez ağları havalandırarak bordo-mavili takıma kritik puanlar kazandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.