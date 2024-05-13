Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta dün akşam İstanbulspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında Bordo-Mavililer, adeta esti gürledi. Karşılaşmaya oldukça baskılı başlayan Karadeniz ekibi, aradığı golü ilk dakikalarda buldu.

GOLCÜ İŞ BAŞINDA

Trabzonspor'un golcüsü iş başındaydı... Mücadelenin 6. dakikasında Onuachu, Visca'nın kullandığı köşe atışında iyi yükseldi ve rakip ağları havalandırdı: 1-0. Bu golün sevincini yaşarken, 7. dakikada Visca'nın rakibe baskısı sonucu meşin yuvarlak Onuachu'nun önünde kaldı. Sert ve düzgün bir vuruşla tekrar fileleri sarsan Onuachu, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.

24 MAÇTA 15 GOL

Geriye kalan dakikalarda da üstünlüğü elinde tutan Trabzonspor, soyunma odasına önde girdi. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 resmi maçta 15 kez rakip ağları havalandırma başarısına ulaşırken, 4 defa da asist yaptı. Onuachu, 64. dakikada yerini Umut Bozok'a bıraktı. Karşılaşmanın 49. dakikasında bu kez Meunier, sahne aldı.

Visca'nın pasını iyi değerlendiren 32 yaşındaki futbolcu, takımının üçüncü sayısını attı. Adeta tek kale oynanan mücadelede İstanbulspor, varlık gösteremedi. Geriye kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 3 puanı kaptı.

VISCA'DAN ASİST ŞOV

Bordo-Mavililer'in yıldız ismi Edin Visca, asistlerine devam ediyor. Mücadelenin başlama düdüğüyle baskısını hissettiren, bunun verimini de 6 ve 7. dakikalarda gelen gollerle alan Fırtına'da skorun değişmesine etki eden isim asistleriyle Visca oldu. Hem savunmada hem de hücumda boy gösteren Visca, istekli görüntüsüyle tam not aldı. Ayağına gelen topları arkadaşlarına dağıtan ve takımını ileriye taşıyan Visca, bu kez de 49. dakikada Meunier'in golünün hazırlayacısı oldu. Bosnalı oyuncu, 63. dakikada yerini Fernandez'e bıraktı. Visca, bu sezon çıktığı 41 resmi mücadelede 15 kez asist yapma başarısına ulaştı.