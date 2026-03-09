Paul Onuachu: Olabildiğince fazla gol atmaya çalışıyorum

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçta iki gol kaydeden Paul Onuachu, maç sonu görüşlerini paylaştı.

İşte Onuacu'nun açıklamaları:

'RAKİBİN HAKKINI VERMEK GEREKİYOR'

Zor bir mücadele olduğunu söyleyen Onuachu, "Bu tür maçlarda önemli olan 3 puanı elde edebilmek ve istediğimizi elde ettik. Zor bir deplasman maçındaydık. Kırmızı karttan sonra rakibin de hakkını vermek lazım. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirdik Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet aldık.'

'20 GOL KOLAY ATILACAK GOL SAYISI DEĞİL'

Bu sezonki attığı 20. gol hakkında da konuşan dev santrafor, 'Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor. Her maç olabildiğince fazla gol atmaya çalışıyorum. 20 gol kolay atılacak goller değil.'

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısına da değinen Nijeryalı oyuncu, 'Bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Takım arkadaşlarım bana büyük yardımda bulundu. Bu gollerde onların da büyük payı var"