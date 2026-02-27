İSTANBUL 6°C / 3°C
Paul Onuachu: Takım arkadaşlarım olmadan başarmam mümkün değil

Trabzonspor'da attığı golle Fatih Karagümrük maçında kilidi açan isim olan Paul Onuachu mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Paul Onuachu: Takım arkadaşlarım olmadan başarmam mümkün değil
Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Karadeniz ekibinde kilidi açan Paul Onuachu, mücadele sonrasında görüşlerini açıkladı.

'SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK'

Mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını açıklayan dev forvet, "Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

'TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE'

Gol krallığı yarışını sürdüren Nijeryalı forvet; 'Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir." sözleri ile konuşmasını noktaladı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bordo mavili forma ile bu sezon 23 maça çıkan Onuachu, 18'i Süper Lig'de olmak üzere 19 kez gol sevinci yaşadı.

