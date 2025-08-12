Paul Onuachu: Taraftarımıza teşekkür ediyoruz

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR GALİBİYET OLDU"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Paul Onuachu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Bordo-Mavili taraftarlara teşekkür ederek, "Burada tekrar oynamak ve burada olabilmek benim için harika bir duygu. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz yorgunluğumuz oldu ama harika bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Onuachu, farklı teknik direktörlerle çalışmanın oyun sisteminde değişikliklere yol açtığını belirterek, "Farklı antrenörler, farklı sistemler. Bundan önceki teknik direktörümüzle yaptığımız sistem de iyiydi, şu an uygulamak istediğimiz sistem de gayet iyi. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtabilmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.