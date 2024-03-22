Paul Onuachu'dan beklenen haber gelmedi

Trabzonspor'da Başakşehir ile oynanan maçta sol ön kolunda kırık tespit edilen Paul Onuachu'nun 5 hafta süreyle tedavisinin devam edeceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 3 haftadır tedavisi devam eden Nijeryalı forvetin, milli aradan sonra oynanacak olan Konyaspor maçına yetişme umutları da sıkıntıya girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşım yapan oyuncunun kolunun henüz tam olarak iyileşmediği belirtildi.

Alçıyı çıkaramayan oyuncuyla ilgili Trabzonspor sağlık ekibinin düşüncesi de kupada oynanacak olan yarı final maçına kadar oyuncuyu tam olarak hazır hale getirebilmek.