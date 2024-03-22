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Spor

Paul Onuachu'dan beklenen haber gelmedi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun milli aradan sonra hazır olması bekleniyordu ancak oyuncu tam olarak iyileşemedi.

Fanatik22 Mart 2024 Cuma 14:28 - Güncelleme:
Paul Onuachu'dan beklenen haber gelmedi
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Trabzonspor'da Başakşehir ile oynanan maçta sol ön kolunda kırık tespit edilen Paul Onuachu'nun 5 hafta süreyle tedavisinin devam edeceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 3 haftadır tedavisi devam eden Nijeryalı forvetin, milli aradan sonra oynanacak olan Konyaspor maçına yetişme umutları da sıkıntıya girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşım yapan oyuncunun kolunun henüz tam olarak iyileşmediği belirtildi.

Alçıyı çıkaramayan oyuncuyla ilgili Trabzonspor sağlık ekibinin düşüncesi de kupada oynanacak olan yarı final maçına kadar oyuncuyu tam olarak hazır hale getirebilmek.

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