  • Paul Onuachu'dan şampiyonluk sözleri! ''Sonunda ne olacağını göreceğiz''
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, TS Club mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Başarılı futbolcu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için 'Biz işimize odaklanıp kazanmaya devam edeceğiz, sonunda ne olacağını göreceğiz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

9 Nisan 2026 Perşembe 14:23
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, takım olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Maçlarımızı kazanıp sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan TS Club mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gördüğü etkinlikte bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Onuachu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Sezon performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, "Harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem takım hem de teknik ekip olarak iyi bir süreçten geçiyoruz. Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma sevindirici. Önemli olan bu performansı sürdürebilmek" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI KAZANIP SONUNDA NE OLACAĞINA GÖRECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de aktaran Onuachu, "Yapmamız gereken tek şey maçlarımızı kazanmak. Arada 4 puanlık fark var ve oynayacağımız karşılaşmalar bulunuyor. Biz işimize odaklanıp kazanmaya devam edeceğiz, sonunda ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

TARAFTARLARDAN DESTEK

İmza gününe küçük çocuğuyla birlikte katılan Amine Kıroğlu ise etkinliğe eşinin yerine geldiğini belirterek, "Eşim çalıştığı için gelemedi. Ona ve çocuğuma bir hatıra kalsın istedim. Trabzonspor sevgisiyle buradayız, ailece destekliyoruz" dedi.

Bu sezon şampiyonluk umutlarının sürdüğünü dile getiren Kıroğlu, "Takımı yakından takip ediyoruz. Hakemler ve bazı etkenler olsa da mücadelemiz sürüyor. Fatih Tekke'nin de dediği gibi hedef ilk 4'tü ve bu doğrultuda başarılı ilerliyoruz. Şartlar eşit olduğu sürece Trabzonspor her birkaç yılda bir şampiyon olabilecek güçte" cümlelerine yer verdi.

Bordo-mavili taraftarlardan Selçuk Atalar da takıma destek vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Takımımız bu sezon gerekeni yaptı. Biz de taraftar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Onuachu'nun 30 gol barajını aşmasını bekliyoruz. Hedefler büyük ölçüde gerçekleşti, bundan sonrası bonus olur" diye konuştu.

