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Spor

Paul Pobga 4 yıl men aldı, Rusya teklif yaptı!

Futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un yıldız ismi Paul Pogba'ya Rusya'dan dikkat çeken bir teklif yapıldı.

12 Mart 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
Paul Pobga 4 yıl men aldı, Rusya teklif yaptı!
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Futboldan 4 yıl men cezası alan Juventus'un Fransız orta sahası Paul Pogba'ya Rusya'dan ilginç bir teklif geldi.

Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan 31 yaşındaki Fransız yıldıza Rusya'nın ünlüler tarafından düzenlenen Medya Futbol Ligi takımlarından Broke Boys teklif götürdü.

PAUL POGBA'NIN CEVABI

Pogba'ya aylık 1300 euro ve diğer oyuncularla paylaşılmayacak "lüks" konaklama gibi avantajlar içeren bir teklif sunuldu. Pogba, bu teklifi geri çevirdi.

"KİBARCA REDDETTİ"

Konu hakkında Tutto Sport'a konuşan Broke Boys Sportif Direktörü Artjom Chatjaturjan, "Şaka gibi görünebilir ama onu aradık. Şu ana kadar kibarca reddetti. Umutsuz bir an yaşıyor ve bunu kabullenmek için zamana ihtiyacı var, Pogba dünyanın en iyi futbolcularından biri ve uzun süre oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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