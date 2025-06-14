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Spor

Paul Pogba adım adım Monaco'ya

Doping cezası sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Buna göre Pogba'nın Monaco'ya transferinin yakın olduğu belirtildi.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
Paul Pogba adım adım Monaco'ya
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Paul Pogba, sahalara geri dönüşün eşiğinde. Fransız orta saha oyuncusu, Monaco ile anlaşmaya yaklaşırken, 15 yıl sonra yeniden ülkesine dönme fırsatını yakalayabilir.

Le Havre altyapısından yetişen Pogba, 2018 Dünya Kupası zaferiyle zirveye çıkmıştı. Ancak Eylül 2023'te doping testi sonucunun pozitif çıkması üzerine dört yıl men cezası almış, bu ceza sonradan 18 aya indirilmişti. Kasım ayında Juventus ile yollarını ayıran Pogba, o günden beri kulüpsüz.

Serbest transferle Monaco'ya imza atması beklenen yıldız isme Suudi Arabistan ve diğer kulüplerden de teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak Pogba'nın tercihini Fransız futbolundan yana kullanmak istediği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, uzun aradan sonra formunu yeniden kanıtlamayı hedefliyor. Monaco'daki performansı, hatta yeniden Fransa Milli Takımı'na dönüşünü bile tetikleyebilir. Tarafların birkaç hafta içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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