İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,639
  • EURO
    18,4408
  • ALTIN
    977.237
  • BIST100
    3978.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak
Spor

Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

AA1 Kasım 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.