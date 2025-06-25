Paul Pogba Fransız ekibiyle anlaştı!

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaşmaya vardı. Taraflar, Haziran 2027'ye kadar sürecek bir kontrat için sözlü mutabakata ulaştı.

Sözleşmenin son detayları üzerinde çalışmalar sürerken, belgelerin önümüzdeki saatlerde avukatlarca incelenmesi planlanıyor. 32 yaşındaki yıldız ismin 24 saat içinde Monako'ya uçması ve hafta sonuna doğru sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Pogba, geçtiğimiz dönemde anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza almış ve son maçına 3 Eylül 2023'te çıkmıştı. Juventus'tan ayrılan oyuncu şu anda serbest statüde bulunuyor. Monaco, deneyimli orta saha ile yeni sezona iddialı girmeyi hedefliyor.