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Spor

Paul Pogba, gene sakatlandı!

Juvetus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba, Cremonese maçında geçirdiği sakatlık nedeni ile sezonu kapattı. Tecrübeli oyuncu henüz bir sakatlıktan çıkmıştı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
Paul Pogba, gene sakatlandı!
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Juventus 2-0 kazandığı maçtan buruk sevinçle ayrıldı. Yıldız oyuncu Paul Pogba maçın 24. dakikasında sakatlık sebebiyle oyundan çıktı.

Sezon başında büyük umutlarla Manchester United'dan bonservissiz şekilde Juventus'a katılan Fransız yıldızın sakatlıklar peşini bırakmıyor. Manchester United'dan sezon başında sakat olarak gelen Pogba uzun bir sürenin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta yeniden sakatlanarak sezonu kapattı.

SADECE 161 DAKİKA OYNADI

Juventus'a geldiğinden beri tam formuna kavuşamayan Pogba bu sezon sadece 161 dakika süre alarak sezonu bitiriyor.

Paul Pogba, düşük performansı nedeni ile birçok Juventus taraftarı tarafından ıslıklanmıştı.

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