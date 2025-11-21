Paul Pogba geri dönüyor!

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, Monaco'nun maç kadrosuna dahil edildi.

Monaco'nun hafta sonu kadrosuna dahil edilen Paul Pogba, 811 gün sonra ilk kez resmi bir maçta süre almaya çok yakın.

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu.

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

Pogba'nın sahalara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü Rennes deplasmanında gerçekleşecek.

811 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR

Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te (811 gün) Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı.

Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.