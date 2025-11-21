İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Paul Pogba geri dönüyor!

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, Monaco'nun maç kadrosuna dahil edildi. Fransız yıldızın, 811 günlük aranın ardından Rennes deplasmanında sahalara çıkması bekleniyor.

HABER MERKEZİ21 Kasım 2025 Cuma 21:07 - Güncelleme:
Paul Pogba geri dönüyor!
ABONE OL

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, Monaco'nun maç kadrosuna dahil edildi.

Monaco'nun hafta sonu kadrosuna dahil edilen Paul Pogba, 811 gün sonra ilk kez resmi bir maçta süre almaya çok yakın.

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu.

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

Pogba'nın sahalara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü Rennes deplasmanında gerçekleşecek.

811 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR

Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te (811 gün) Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı.

Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.