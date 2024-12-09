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Spor

Paul Pogba için ManU açıklaması

Doping cezasının ardından yeniden sahalara dönen Paul Pogba için Louis Saha konuştu. Oyuncunun eski takımı Manchester United'a dönme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2024 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Paul Pogba için ManU açıklaması
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Manchester United'ın eski futbolcusu Louis Saha, doping cezasının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba ile ilgili konuştu.

Fransız eski yıldız, vatandaşı Paul Pogba'nın Manchester United'a geri dönme ihtimaliyle ilgili, "Maaşı bir kenara bırakın, eminim Pogba uzun süre futboldan ayrı kaldıktan sonra bu konuda bir uzlaşmaya varmaya hazırdır. Pogba'yla sözleşme imzalamanın olumlu yanlarının olumsuz taraflarından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bence Manchester United'ın ara transfer döneminde dikkat etmesi gereken bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Pogba'nın cezasının ardından talibinin çok olabileceğini söyleyen Saha, "Premier Lig'deki tüm üst düzey takımlar Pogba'yı serbest transfer yoluyla kadroya katmayı inanılmaz olarak görecektir, ben öyle görüyorum." sözlerini kullandı.

Juventus ile sözleşmesini fesheden Pogba, doping cezasının 4 yıldan 18 aya düşmesinin ardından ocak ayında antrenmanlara başlayabilecek. Fransız yıldız, mart ayında ise yeniden sahada olabilecek.

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