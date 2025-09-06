Paul Pogba için sürpriz itiraf: 98 kiloya kadar çıktı

Pogba'nın kardeşi Florentin, Juventus'tan ayrıldıktan sonra yıldız futbolcunun 98 kiloya kadar çıktığını açıkladı.

Paul Pogba'nın Juventus'tan ayrılış süreci sonrası yaşadığı zorluklara dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kardeşi Florentin Pogba, Fransız yıldızın futboldan uzak kaldığı dönemde formunu kaybederek 98 kiloya kadar çıktığını söyledi.

Juventus'ta doping testinde başarısız olması nedeniyle futboldan men edilen Pogba'nın sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti. Mart 2025'te cezasının sona ermesinin ardından yıldız orta saha, yaz aylarında Ligue 1 ekibi AS Monaco'ya transfer olmuştu. Ancak uzun süre sahalardan uzak kalması, fiziksel durumunu ciddi şekilde etkilemişti.

Florentin Pogba, kardeşinin Juventus tesislerini kullanmasına izin verilmediği için form tutmakta büyük sıkıntılar yaşadığını aktardı.

MONACO FORMASIYLA DÖNECEK

RMC Sport'a konuşan Florentin, "Futbol oynamadığı bu dönem ona çok uzun geldi. Umarım yavaş ama emin adımlarla formuna döner çünkü bu süreçte gerçekten zorlandı. Hatta bir ara 98 kiloya kadar çıktığını gördüm. Şimdi yavaş yavaş yeniden takımla antrenmanlara katılıyor" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Pogba'nın Monaco formasıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanması, futbol dünyasında merakla bekleniyor. İlginç bir tesadüf ise, Monaco'nun 28 Ocak 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübü Juventus ile karşılaşacak olması. Pogba'nın bu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.