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Spor

Paul Pogba: İhaneti yaşadım, cezayı çektim, şimdi geri dönüyorum

Doping cezası, kardeşiyle yaşadığı gasp olayı ve Juventus'tan ayrılığı sonrası sessizliğini bozan Paul Pogba, “Kan kandır, ama kalbimi en yakınlarım kırdı” dedi. Yıldız oyuncu, Monaco ile futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 08:43 - Güncelleme:
Paul Pogba: İhaneti yaşadım, cezayı çektim, şimdi geri dönüyorum
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Fransız basınına konuşan Paul Pogba, hem futbol kariyerindeki kırılma noktalarını hem de kişisel hayatında yaşadığı sarsıcı olayları anlattı. Gasp girişimi, doping cezası ve Juventus ile yolların ayrılması derken; 31 yaşındaki yıldız için zor bir dönem geride kaldı.

Gine asıllı orta saha oyuncusu, "Son iki yılda zihinsel olarak on yıl yaşlandım," derken, 2022'de kardeşi Mathias Pogba'nın da dahil olduğu gasp olayını şöyle hatırlattı: "13 milyon avro istediler. Kalbime en çok dokunan, bunu bana en yakınlarımın yapmasıydı."

Olay sonrası kardeşiyle iletişim kurduklarını da açıklayan Pogba, "Artık konuşuyoruz. Aile içi mesele, kolay değil ama zamanla iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Doping cezası nedeniyle futboldan uzak kalan Pogba, "Çocuklarımın okulu antrenman tesisinin yanındaydı. Yanından geçerken içim acıyordu," dedi. O dönemde takım arkadaşlarından da uzaklaştığını hissettiğini belirten Fransız yıldız, "Belki de Juventus değil, sadece anti-doping kurumuyla savaş içindeyim diye düşündüm" dedi.

Tüm bu yaşananların ardından Pogba, AS Monaco ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. "Sahaya dönmeye hazırım," diyen yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir rönesans hedefliyor.

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