Paul Pogba, Juventus ile anlaşmaya vardı

Paul Pogba 6 yıl önce ayrıldığı eski kulübü Juventus'a yeniden transfer oluyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United ile sözleşme yenilemeyen Fransız yıldız, İtalyan deviyle her konuda anlaşma sağladı.

İki hafta içinde İtalya'ya giderek Juventus'a 4 yıllık imzayı atacak olan Paul Pogba, 10 yıl önce yine Manchester United'dan bonservissiz bir şekilde Juventus'a transfer olmuştu. 2016 yılında 105 milyon Euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a dönen Fransız yıldız, İngiliz kulübünde beklenen performansı veremedi.

Bu sezon Manchester United formasıyla 27 maça çıkan 29 yaşındaki Paul Pogba, 1 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.