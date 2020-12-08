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Spor

Paul Pogba Juventus'a geri dönüyor

Premier Lig'de Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'dan oyuncu hakkında yeni açıklamalar geldi. Raiola, oyuncusunun bir sonraki adresinin yeniden Juventus olabileceğini işaret ederken Manchester'da mutsuz olduğunu söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 20:23 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 20:23
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Ünlü menajer Mino Raiola, kariyerini Manchester United'da sürdüren Paul Pogba için açıklamalarda bulundu.

Raiola, oyuncusunun bir sonraki adresinin yeniden Juventus olabileceğini itiraf etti.

"MANCHESTER'DA MUTSUZ"

Fransız milli oyuncu için konuşan deneyimli menajer; "Pogba, Manchester'da mutsuz. 1.5 sezon sonra sona erecek bir kontratı var ancak bence en iyi çözüm onun gelecek transfer döneminde takımdan ayrılması olur. Eğer satılmazsa sözleşmesini uzatmak istemediği için, Manchester onu bedavaya kaybetme riskini alır." açıklamasında bulundu.

Raiola, oyuncusunun olası yeni adresi için; "Belki de Juventus onun yeni rotası olur. Eski takım arkadaşları ve kulüple ilişkisi mükemmel. Koronavirüs nedeniyle herkesin Paul'u alması mümkün değil ama önemli olan onu istemek." dedi.

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