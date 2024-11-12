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Spor

Paul Pogba Juventus'tan ayrılıyor

Doing cezası 4 yıldan 1,5 yıla düşürülen ve Mart 2025'te futbol sahalarına dönmeye hazırlanan Fransız futbolcu Paul Pogba, Juventus'ta Haziran 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini feshederek İtalyan devinden ayrılmayı planlıyor.

12 Kasım 2024 Salı 00:31 - Güncelleme:
Paul Pogba Juventus'tan ayrılıyor
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Fransız yıldız Paul Pogba, Mart 2025'te Futbol sahalarına dönmeye hazırlanıyor. Fransız yıldız, Juventus'ta Haziran 2026 bitecek oyuncu sözleşme bitiş tarihinden önce İtalyan devinden ayrılmak istiyor.

Doing cezası 4 yıldan 1,5 yıla düşülen Pogba'nın menajerleri Juventus yetkilileri ile konrat feshi için bir araya gelecek.

Sky Sports'un haberine göre iki taraf da devam etmeme yönünde hemfikir oldu. Habere göre kısa süre içerisinde Pogba'nın sözleşmesi feshedilecek ve oyuncu özgür olacak.

Paul Pogba kısa süre önce ESPN'e verdiği röportajda oynayabildiği kadar futbol oynamak istediğini ve kariyerini sonlandırmadan MLS'te forma giymek istediğini açıklamıştı.

Juventus'ta iki dönem geçiren Paul Pogba, 190 maçta siyah beyazlıların formasını giydi. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan tecrübeli oyuncu 34 gol atarken, 41 asist yaptı.

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