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  • Paul Pogba 'Macron'un sözlerine kızdı, milli takımı bıraktı' iddiası
Spor

Paul Pogba 'Macron'un sözlerine kızdı, milli takımı bıraktı' iddiası

Fransız yıldız Paul Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslamiyet ile ilişkilendiren skandal açıklamalarının ardından tepkisini göstererek, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 15:11
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İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği skandal ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı. Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

Pogba'dan milli takım açıklaması

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