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Spor

Paul Pogba, Manchester United ile sözleşme uzatıyor

Manchester United'ın rekor bedelle transfer ettiği Paul Pogba ile yeni kontrat imzalayacağı ifade edildi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 22:55 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:55
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın geleceği belli oluyor.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun United'la 5 yıllık yeni bir kontrata imza atacağı iddia edildi. İngiliz basınının haberine göre Ole Gunnar Solskjaer, oyuncunun takımda kalmasını istedi ve Pogba ile anlaşmaya varıldı.

Pul Pogba'nın adı, Real Madrid ve eski takımı Juventus'la anılıyordu.

Fransız yıldız, bu sezon 15 resmi maçta forma giydi, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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