Paul Pogba, Manchester United'a geri dönmek istiyor

Günün transfer bombası Paul Pogba'dan geldi.

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Juventus'tan bazı eski takım arkadaşlarını aradığı ve Torino'ya geri dönmek istediğini söylediği belirtildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Pogba'nın geri dönüş istediğine olumlu bakan Juventus da Fransız yıldızın transferini karşılayacak maddi şartları sağlamak için bir hazırlık içinde...

Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın da Milan ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki görüşmeler için Milano'da bulunduğu ve aynı zamanda Pogba transferi için kısa sürede Torino'ya geçeceği belirtildi.

Başarılı orta saha oyuncunun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.

(Fanatik)