Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Paul Pogba, Manchester United'a geri dönmek istiyor

2 sezon önce Juventus'tan, yetiştiği kulüp Manchester United'a 105 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan ancak özellikle bu sezon Mourinho'yla ciddi problemler yaşayan Pogba için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Günün transfer bombası Paul Pogba'dan geldi.

25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun Juventus'tan bazı eski takım arkadaşlarını aradığı ve Torino'ya geri dönmek istediğini söylediği belirtildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Pogba'nın geri dönüş istediğine olumlu bakan Juventus da Fransız yıldızın transferini karşılayacak maddi şartları sağlamak için bir hazırlık içinde...

Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın da Milan ve Zlatan Ibrahimovic arasındaki görüşmeler için Milano'da bulunduğu ve aynı zamanda Pogba transferi için kısa sürede Torino'ya geçeceği belirtildi.

Başarılı orta saha oyuncunun Manchester United'la olan sözleşmesi 2021 yılı haziran ayında sona eriyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Afrin´de çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO´ya teslim oldu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA