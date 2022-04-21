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Spor

Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın önümüzdeki yaz takımdan ayrılacağı iddia edildi.

21 Nisan 2022 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 21:23
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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Norwich City ile oynanan maçta kenara gelirken, taraftarların tepkisine maruz kalan Fransız yıldız, takımda kalacağını düşünmüyor.

SON MAÇI LIVERPOOL OLABİLİR!

Haberin ayrıntılarında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester United formasıyla çıktığı son maçın bu müsabaka olabileceği belirtildi.

BU SEZON 10 GOLE KATKI

Bu sezon Manchester United'da 27 maçta sahaya çıkan Pogba, 1 gol atarken, 9 asist yaptı.

BONSERVİS REKORU KIRDI

Fransız yıldız, Manchester United'a 2016 yazında 105 milyon euro transfer bedeli ile transfer olup dönemin bonservis rekorunu kırmıştı.

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