Paul Pogba Marsilya iddialarına cevap verdi

Aldığı doping cezasına yaptığı itiraz kısmen kabul edilen Paul Pogba futbola dönmeye hazırlanıyor.

Fransa'da katıldığı bir etkinlikte L'Equipe'in sorularını yanıtlayan Pogba, Marsilya ve Ligue 1'in kendisi için bir seçenek olabileceğini söyledi.

Eski futbolcu Patrice Evra'nın, "Futbol oynamak istiyor. Nereden olduğunun bir önemi yok, futbol oynamak istiyor. Marsilya neden olmasın?" açıklamasıyla ilgili Pogba, "Buna gülüyorum çünkü Patrice bunu şaka yollu söyledi. Hala sözleşmem var. Bir kulüpte oynuyorum, sadece geri dönüp bu durumdan kurtulmayı düşünüyorum. Elbette yarının ne getireceğini asla bilemezsiniz. Bu yüzden asla asla demeyin." dedi.

Cezasının indirilmesiyle ilgiliyse Pogba, "Gerçekten çok mutluyum. Hiçbir şey yapmadım. En sevdiğim şeyi yapmaya geri dönebileceğim. Bana bir şans daha verilmiş gibi. Benden alınan bir şey geri verilmiş gibi. Bu, hayata yeni bir başlangıç. Mart hemen gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasında bulundu.

POGBA'NIN CEZASI VE İNDİRİM SÜRECİ

Manchester United'la sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus'a imza atan Paul Pogba, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana forma giyemiyor.

Juventus'ta bir maçının ardından doping testi pozitif çıkan Fransız futbolcu 4 yıl futboldan men edildi.

Karara itiraz eden Pogba kısmen haklı bulundu ve cezası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 18 aya düşürüldü.

11 Eylül 2023'ten bu yana forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, 11 Mart 2025'te yeşil sahalara dönebilecek.

PAUL POGBA'NIN KARİYERİ

Futbola Fransa'da US Torcy'nin altyapısında başlayan Paul Pogba sonrasında Le Havre ve Manchester United'ın alt yaş gruplarında forma giydi.

Pogba, Manchester United U21 takımında forma giydiği dönemde Juventus'a transfer oldu.

Manchester United'a 2016'da geri dönen Fransız futbolcu 2022'de yeniden Juventus'la anlaştı.

Paul Pogba kariyeri boyunca forma giydiği 446 maçta 76 gol ve 96 asist kaydetti.