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Paul Pogba nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Müslümanlıkla yetişkinlik döneminde arkadaşları vasıtasıyla tanıştığını belirten Paul Pogba, İslam’ın genellikle yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi ifadelerle anlattı.
 
The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söyledi.
 
Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti.
 
"BENİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ"
 
"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm"
 
"İNSANLARIN SANDIĞI GİBİ DEĞİL"
 
"İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır"
 
"ÇOK FARKLI ŞEYLER HİSSETTİM"
 
Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri.
 
"DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM"
 
İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükredyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun"
 

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