Paul Pogba o maçta yeniden sahalarda olacak!

Fransız dünya yıldızı futbolcu Paul Pogba, uzun bir aranın ardından yeniden sahalara geri dönüyor.

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre, Pogba'nın sahalara dönüşü Rennes deplasmanında gerçekleşecek. Tecrübeli futbolcu, uzun süreli yokluğunu ceza ve sağlık sorunları nedeniyle yaşadı; performans eksikliği bu süreçte ön planda olmadı.

Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı. Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba'nın hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazır olduğunu belirterek, sahaya çıktığında motive ve odaklı olduğunu vurguladı.