Paul Pogba sakatlıklardan kurtulamıyor

Sezon başından beri sakat olan ve Dünya Kupası sonrası yeni yeni iyileşen başarılı yıldız isim Paul Pogba bu sezon ilk 11'de çıktığı ilk maçta yalnızca 25 dakika sahada kalabildi ve tekrardan sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

"HİKAYELERİ KABUL ETMİYORUM"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus Paul Pogba'nın sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü söylesede Juventus'un operasyon şefi Francesco Calvo bu iddiaları yalanladı.

Calvo, " Pogba'nın sözleşmesini fesh etmeyi kesinlikle düşünmüyoruz o bizim için çok önemli bir oyuncu, bu hikayeleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.