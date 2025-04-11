Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba, Mourinho'nun Manchester United menajeri olarak geçirdiği çalkantılı dönemde "depresyona girdiğini" itiraf etti. Deneyimli isim, "Anlayamadım. Takımda büyük rolü olan bir oyuncuydum ve birden kendimi yedek kulübesinde buldum. Konuşamıyordum, iletişim yoktu. Mutlu değildim ve mutlu olmayan bir futbolcu iyi performans gösteremez. Farkında bile olmadan depresyona girdim. Çünkü kimse bize depresyonun ne olduğunu öğretmiyor. Ta ki kafa derimde delikler oluşmaya başlayana kadar. Ne olduğunu anlamamıştım. Bana stres olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İKİSİ DE TAKIMDAN AYRILDI

Jose Mourinho, Manchester United'da iki yılı aşkın bir süre görev yaptı ve görev süresi boyunca Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazanarak kulübü kupalara taşıdı. Ancak Portekizlinin Paul Pogba ile olan ilişkisi sık sık ilgi odağı oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın havasını bozan bu ilişki yüzünden sonunda bu ikili takımdan ayrılmak durumunda kaldı.