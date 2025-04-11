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Spor

Paul Pogba'dan çarpıcı itiraf! ''Mourinho döneminde depresyona girdim''

Paul Pogba, Jose Mourinho döneminde Manchester United'da yaşadığı düşüşü ve bunun ruhsal etkilerini anlattı. Yedek kulübesine çekilmesiyle birlikte içine kapanan yıldız futbolcu, depresyona girdiğini ancak bunu geç fark ettiğini söyledi.

Akşam11 Nisan 2025 Cuma 07:33 - Güncelleme:
Paul Pogba'dan çarpıcı itiraf! ''Mourinho döneminde depresyona girdim''
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Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba, Mourinho'nun Manchester United menajeri olarak geçirdiği çalkantılı dönemde "depresyona girdiğini" itiraf etti. Deneyimli isim, "Anlayamadım. Takımda büyük rolü olan bir oyuncuydum ve birden kendimi yedek kulübesinde buldum. Konuşamıyordum, iletişim yoktu. Mutlu değildim ve mutlu olmayan bir futbolcu iyi performans gösteremez. Farkında bile olmadan depresyona girdim. Çünkü kimse bize depresyonun ne olduğunu öğretmiyor. Ta ki kafa derimde delikler oluşmaya başlayana kadar. Ne olduğunu anlamamıştım. Bana stres olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

İKİSİ DE TAKIMDAN AYRILDI

Jose Mourinho, Manchester United'da iki yılı aşkın bir süre görev yaptı ve görev süresi boyunca Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazanarak kulübü kupalara taşıdı. Ancak Portekizlinin Paul Pogba ile olan ilişkisi sık sık ilgi odağı oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın havasını bozan bu ilişki yüzünden sonunda bu ikili takımdan ayrılmak durumunda kaldı.

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