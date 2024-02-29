Paul Pogba'dan dopinge ret!

Ağustos 2023'te Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

Tecrübeli futbolcu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz edeceğini açıkladı.

Pogba yaptığı açıklamada, "Antidoping Ajansı'nın kararı hakkında bilgilendirildim ve bu kararın yanlış olduğuna inanıyorum. Profesyonel futbolculuk kariyerimde inşa etmiş olduğum her şeyin elimden alınmış olması nedeniyle üzgün, şok olmuş ve kalbim kırılmış durumda." dedi.

Herhagi bir doping takviyesi yapmadığını söyleyen Pogba, "Hiçbir zaman bilerek veya kasıtlı olarak doping kurallarını ihlal eden, performansımı artıracak herhangi bir takviye almadım." ifadelerini kullandı.

Kaarara itiraz edeceğini söyleyen Fransız oyuncu, "Bugün açıklanan kararla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine'ne itirazda bulunacağım." açıklamasında bulundu.