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  • Paul Pogba'dan ''Gazze'' mesajı: ''Allah'ım Gazze halkını koru''
Spor

Paul Pogba'dan ''Gazze'' mesajı: ''Allah'ım Gazze halkını koru''

Fransız milli futbolcu Paul Pogba, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'a transfer olan Paul Pogba, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Gazze'de yaşananları kınadı.

Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru." mesajını yazdı.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle geçen hafta Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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