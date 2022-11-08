Paul Pogba'dan Manchester United açıklaması

Manchester United'dan ayrılan Paul Pogba, İngiliz ekibiyle sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntıyı açıkladı.

Fransız yıldız, yaptığı açıklamada, "Manchester'dayken Ferguson, benimle yeni sözleşme imzalamak istedi. Menajerim Mino Raiola ile oraya gittim. Ferguson, 'Öyleyse imzalayalım mı sözleşmeyi?' dedi. Ama biz kabul etmedik. Mino ona şu cevabı verdi: 'Bu sözleşmeyi köpeğim bile kabul etmez! Paul, kalk gidelim' dedi ve oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba sonrasında bonservissiz olarak Juventus'a imza attı. Büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, 2016 yılında yaklaşık 100 milyon Euro bedelle tekrardan Manchester United'ın yolunu tuttu.

Ancak Fransız yıldız, 2021'in sonunda Kırmızı Şeytanlar ile bağlarını ikinci kez kopardı.

Paul Pogba sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle henüz Juventus ile resmi bir maça çıkamadı.