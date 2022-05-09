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Spor

Paul Pogba'nın aklında iki takım var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba'nın önceliğinin PSG ve Juventus olduğu iddia edildi.

9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:30 - Güncelleme:
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Manchester United'da sözleşmesi bitecek Fransız yıldız Paul Pogba, önceliğini iki kulübe verdi.

ESPN'de yer alan habere göre; tecrübeli futbolcu, Manchester City'den de ilgi olmasına rağmen, İngiltere'den ayrılmaya daha sıcak bakıyor.

ÖNCELİĞİ PSG VE JUVENTUS

Haberde, Pogba'nın tüm önemli teklifleri değerlendireceği ancak önceliği Paris Saint-Germain ve Juventus'a verdiği belirtildi.

KESİN KARARINI SEZON SONU VERECEK

Yıldız orta saha oyuncusunun, transferi için kesin kararını ise sezon sonunda vereceği ifade edildi.

Pogba, bu sezon Manchester United'da 21'i ilk 11'de olmak üzere 27 maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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