Paul Pogba'nın başı beladan kurtulmuyor!

İtalyan ekibi Juventus'ta Paul Pogba krizi yaşanıyor. Torino ekibinde forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı.

30 yaşındaki Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçtan sonra alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edildi.

11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itiraz eden Paul Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İLK TESTTEN SONRA GEÇİCİ MEN CEZASI ALMIŞTI

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

4 YIL MEN CEZASI ALABİLİR

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

POGBA'YA ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Juventus, her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de Pogba'nın maaşında kesinti yapılacağına yönelik bir mektup gönderdi.

Paul Pogba'ya büyük bir ihtimalle İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

AYLIK 2 BİN EURO KAZANACAK

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun senelik brüt maliyetinin 42 bin 177 euro olacağı ifade edilirken, Fransız yıldızın aylık geliri yaklaşık 2 bin euro olacak.

YILLIK BRÜT MAAŞI 10.48 MİLYON EURO İDİ

Pogba'nın Juventus'ta 2026 yazına kadar devam edecek olan kontratı da yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon euro değerinde fakat Fransız yıldız artık bu miktarın sadece çok küçük bir kısmını elde edebilecek.

Juventus ve Pogba cephesinin sözleşmelerini feshetme ihtimali olsa da Juventus yönetimi bu yönde bir karar vermeden önce oyuncudan ve menajerinden gelecek haberi beklemeye geçti.

2016 yılında Juventus'ta İngiliz devi Manchester United'da 105 milyon Euro gibi uçuk bir bedelle transfer olan Pogba, burada beklentilerin altında kalmıştı.

6 yıl boyunca Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız daha sonra tekrar 2022 yılında bedelsiz bir şekilde Juvenuts'a geri döndü.

İkinci Juventus kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Pogba, hayal kırıklığı yarattı ve sahalardan uzak kaldı. Doping testlerinin ardından Fransız yıldızın futbol kariyeri de olumsuz etkilendi.