Paul Pogba'nın cezası belli oldu! Futboldan men cezası alacak

Doping testleri pozitif çıkan Juventuslu oyuncu Paul Pogba'nın alacağı ceza belli oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; doping yaptığı gerekçesiyle futboldan geçici olarak men edilen Paul Pogba'nın 4 yıl süreyle futboldan men edileceği öne sürüldü.

Haberde, yıldız futbolcunun işlediği cezayı ve pişmanlığını kabul etmesi halinde verilen cezada indirime gidilebileceği ve bu sürenin 2 yıla düşebileceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu için cezanın kısa bir zaman içinde resmi olarak açıklanacağı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Serie A'da oynanan ligin ilk haftasında Udinese maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti. Daha sonrasında ikinci kez numune alınan Pogba'nın ikinci numunesi de pozitif çıkmıştı.

Fransız futbolcu, bu olayların ardından futboldan geçici olarak men edilmişti.