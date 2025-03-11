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Spor

Paul Pogba'nın cezası sona erdi!

Doping kullandığı gerekçesiyle men cezası alan Paul Pogba'nın 1,5 yıllık aranın ardından yeni bir takımla anlaşması halinde futbola geri dönebilecek.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
Paul Pogba'nın cezası sona erdi!
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Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.

Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

JUVENTUS SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Juventus, Kasım 2024'te Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti.

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