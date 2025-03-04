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Spor

Paul Pogba'nın dönüş tarihi belli oldu! İşte peşindeki kulüpler

Aldığı doping ceza süresi kısaltılan Paul Pogba, 8 Mart 2025'te sahalara dönmeye hazırlanıyor. Marsilya, Suudi Arabistan ve MLS kulüpleri yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
Paul Pogba'nın dönüş tarihi belli oldu! İşte peşindeki kulüpler
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Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paul Pogba, 8 Mart 2025'te futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Ceza süresi dört yıldan 18 aya indirilen Fransız orta saha oyuncusu, dönüşü için yoğun antrenman programını sürdürüyor. 11 Eylül 2023'ten bu yana resmi maç oynamayan Pogba, aynı zamanda bir haftalık arayla 32. yaş gününü kutlayacak.

Juventus ile Aralık ayında yollarını ayırarak serbest oyuncu konumuna geçen Pogba, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Marsilya, Suudi Arabistan ve MLS kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken, Fransız ekibinin bu transfer konusunda temkinli davrandığı ifade ediliyor. Marsilya'nın sportif direktörü Mehdi Benatia'nın, Pogba'nın fiziksel durumunu görmek adına sezon sonuna kadar beklemeye sıcak baktığı öğrenildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun, Avrupa'da kalıp kalmayacağı veya kariyerine farklı bir kıtada devam edip etmeyeceği önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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