Paul Pogba'nın yeni adresi netleşti

Fransız yıldız Paul Pogba, yeniden futbola dönüş hazırlığı yaparken yeni takımını duyurdular.

Fabrizio Romano, Monaco ile Pogba arasındaki görüşmelerin hafta sonu devam edeceğini bildirdi. Bu haber, kulübün iki hafta önce yaptığı ilk yaklaşımın ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin ilerlediğini söyleyen Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulandı.

Pogba son profesyonel maçını 3 Eylül 2023'te, Juventus'un Empoli'ye karşı 2-0 kazandığı maçta oynadı. Daha sonra, Juventus'un 2023-24 sezonunun açılış maçında pozitif uyuşturucu testi sonucu nedeniyle ilk etapta dört yıl, daha sonra 18 aya düşürülen bir ceza aldı.

Eğer transfer gerçekleşirse, Pogba memleketinde bir kulüp için ilk kez sahaya çıkacak. 32 yaşındaki oyuncu, mart ayında antrenman sahasına döndükten sonra Marsilya'ya transfer olma ihtimaliyle ilişkilendirilmişti, ancak Les Olympiens oyuncunun maaş talebi nedeniyle vazgeçti.