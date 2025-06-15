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Spor

Paul Pogba'nın yeni adresi netleşti

Sahalara geri dönmeye hazırlanan yıldız oyuncu Paul Pogba, ülkesinin ekiplerinden Monaco'ya transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Paul Pogba'nın yeni adresi netleşti
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Fransız yıldız Paul Pogba, yeniden futbola dönüş hazırlığı yaparken yeni takımını duyurdular.

Fabrizio Romano, Monaco ile Pogba arasındaki görüşmelerin hafta sonu devam edeceğini bildirdi. Bu haber, kulübün iki hafta önce yaptığı ilk yaklaşımın ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin ilerlediğini söyleyen Gianluca Di Marzio tarafından da doğrulandı.

Pogba son profesyonel maçını 3 Eylül 2023'te, Juventus'un Empoli'ye karşı 2-0 kazandığı maçta oynadı. Daha sonra, Juventus'un 2023-24 sezonunun açılış maçında pozitif uyuşturucu testi sonucu nedeniyle ilk etapta dört yıl, daha sonra 18 aya düşürülen bir ceza aldı.

Eğer transfer gerçekleşirse, Pogba memleketinde bir kulüp için ilk kez sahaya çıkacak. 32 yaşındaki oyuncu, mart ayında antrenman sahasına döndükten sonra Marsilya'ya transfer olma ihtimaliyle ilişkilendirilmişti, ancak Les Olympiens oyuncunun maaş talebi nedeniyle vazgeçti.

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