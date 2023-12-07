Paul Pogba'ya 4 yıl men!

Testosteron hormonu kullandığı gerekçesiyle Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yargılanan Fransız futbolcu Paul Pogba'ya kötü haber geldi.

EN YÜKSEK CEZAYI İSTEDİLER

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından yıldız oyuncunun 4 yıl futboldan men cezası almasının talep etti.

Kurallara göre bu suçtan alınabilecek en büyük ceza, Paul Pogba için istenen 4 yıl futboldan men cezası.

Öte yandan habere göre; kendisi için istenen büyük cezaya rağmen Pogba, testosteron hormonunu bilinçli bir şekilde ve kötü niyetle kullanmadığı konusunda kurulu ikna etmek için hazırlıklara başlamış durumda.

JUVENTUS SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Pogba'nın 4 yıl men cezası alması durumunda oyuncunun Juventus ile olan sözleşme süresi de aşılmış olacak. Pogba ile henüz nihai bir karar almayan Juventus yönetimi, sürecin ilerleyişini görüp bu doğrultuda aksiyon almayı planlıyor.

Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmişti.