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Spor

Paul Pogba'ya bir kötü haber de Juventus'tan

İtalya Serie A ekibi Juventus doping testi pozitif çıkan ve futboldan 4 yıl men cezası yemesi gündemde olan Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

8 Aralık 2023 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Paul Pogba'ya bir kötü haber de Juventus'tan
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Doping testi pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men edilmesi talep edilen Paul Pogba için kulübü Juventus, son kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Pogba'nın futboldan men edilmesi kesinleşirse sözleşmesini feshedecek.

Juventus ile davalık olmak istemeyen Paul Pogba'nın ise karşılıklı rıza ile sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu ifade edildi. Anlaşma sağlanamaması durumunda Juve, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı sonlandıracak.

FUTBOLDAN UZAKLAŞTIRILDI!

Dopingle Mücadele Savcılığı, Fransız orta saha için yasaklı madde suçundan 4 yıl men cezası talebinde bulunmuştu. 30 yaşındaki Pogba, doping testinin pozitif çıkmasıyla birlikte son kararın verileceği tarihe kadar futbol müsabakalarından uzaklaştırıldı.

POGBA'DAN SAVUNMA

Öte yandan habere göre; kendisi için istenen büyük cezaya rağmen Pogba, testosteron hormonunu bilinçli bir şekilde ve kötü niyetle kullanmadığı konusunda kurulu ikna etmek için hazırlıklara başlamış durumda.

Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmişti. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

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