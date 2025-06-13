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Spor

Paul Pogba'ya Fransa'dan talip var

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun bonservisi elinde bulunan Paul Pogba için harekete geçtiği öne sürüldü.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Paul Pogba'ya Fransa'dan talip var
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Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun bonservisi elinde bulunan Paul Pogba için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Monaco'nun Paul Pogba'ya 2 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.

Taraflar arasında temaslar sürerken, transfer detayları üzerine görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

NELER YAŞANDI?

Doping nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası alan Pogba'nın bu cezası daha sonra 18 aya indirilmişti. Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayan 32 yaşındaki futbolcu mart ayından bu yana serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

KARİYERİ

Torcy altyapısında yetişen Paul Pogba daha sonra Le Havre altyapısı, Manchester United ve Juventus'ta oynadı.

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