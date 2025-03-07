Paul Scholes, Amorim' e sahip çıktı: Daha fazla zamana ihtiyacı var

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Scholes, Portekizli teknik adamın üç ya da dört transfer dönemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Paul Scholes, Amorim için yaptığı açıklamada, "Henüz üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet iyi durumda. Şu anda çok zamanı var, kulübü geliştirmesi gerekiyor ve henüz hiçbir oyuncuyla anlaşmadı. Geliştirmesi gereken pek çok alan var ve bence üç ya da dört transfer dönemine ihtiyacı var. Kulübü olması gereken yere getirmek uzun zaman alacaktır." dedi.

Portekizli teknik adama zaman tanınması gerektiğini ifade eden İngiliz eski yıldız, "Bence kulüp onu takımda tutmalı ve zaman vermeli. Göreve başka kimi getirebilirler ki? Genç ve başarılı bir menajer. Ona zaman tanıyalım ve takımı geliştirmesi, ileriye taşıması için destek verelim." sözlerini sarf etti.