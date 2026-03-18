  • Paul Scholes: Galatasaray kazanırsa şaşırmam
Paul Scholes: Galatasaray kazanırsa şaşırmam

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Paul Scholes, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç öncesi konuştu. Scholes, sarı kırmızılıların turu geçmesinin sürpriz olmayacağını ifade etti.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak maçı değerlendirdi.

Scholes, "Galatasaray kazanırsa şaşırmam." dedi. Paul Scholes'un sözleri şu şekilde:

"Anfield'ın eski gücü yok. Eskiden deplasmanda Liverpool'a karşı oynamadan önce o hafta antrenmanlarda hep tek pas, iki pas çalışırdık. Çünkü Anfield'da topla fazla oynarsan, mutlaka kaybederdin. Artık öyle değil. Şimdi Anfield'a giden her takım istediği oyunu oynayabiliyor. Galatasaray deplasmanlarda iyi değil ama şu anki Liverpool'a göre durum farklı. Dediğim gibi Galatasaray kazanırsa şaşırmam."

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

