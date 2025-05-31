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Spor

Paul Scholes'tan çarpıcı Bruno Fernandes yorumu: Bu fiyata satın

Al-Hilal iddiaları sonrası konuşan Paul Scholes, Bruno Fernandes'in pozisyonundaki belirsizliğe dikkat çekerek Manchester United'ın 100 milyon sterlinlik bir teklifi reddetmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Paul Scholes'tan çarpıcı Bruno Fernandes yorumu: Bu fiyata satın
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Manchester United efsanesi Paul Scholes, Al-Hilal'in Bruno Fernandes için devreye girdiği iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Scholes, Portekizli yıldızın takımda belirgin bir rolü olmadığını savundu:

Schole, "Harika oynadığını kabul ediyorum ama nerede oynadığını gerçekten biliyor muyuz? Hücumcu mu, defansif mi? Tanımlı bir rolü yok ve bu da sistemi bozuyor." dedi.

Eski İngiliz efsane, olası 100 milyon sterlinlik bir teklifin kulüp tarafından geri çevrilmemesi gerektiğini belirterek, "Biri size 100 milyon teklif ettiğinde, el sıkışır ve parayı alırsınız," dedi. Bu sözler, Fernandes'in geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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