Paul Scholes'tan çarpıcı Bruno Fernandes yorumu: Bu fiyata satın

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Al-Hilal'in Bruno Fernandes için devreye girdiği iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Scholes, Portekizli yıldızın takımda belirgin bir rolü olmadığını savundu:

Schole, "Harika oynadığını kabul ediyorum ama nerede oynadığını gerçekten biliyor muyuz? Hücumcu mu, defansif mi? Tanımlı bir rolü yok ve bu da sistemi bozuyor." dedi.

Eski İngiliz efsane, olası 100 milyon sterlinlik bir teklifin kulüp tarafından geri çevrilmemesi gerektiğini belirterek, "Biri size 100 milyon teklif ettiğinde, el sıkışır ve parayı alırsınız," dedi. Bu sözler, Fernandes'in geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.