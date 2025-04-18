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Spor

Paulo Dybala: Arjantin'e dönmeyi gerçekten istiyorum

Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Boca Juniors ve Instituto sevgisini anlatırken, ülkesine geri dönme hayalini de açıkladı. Dybala, “Gerçekten Arjantin'de oynamayı istiyorum” dedi.

Dış Basın18 Nisan 2025 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Paulo Dybala: Arjantin'e dönmeyi gerçekten istiyorum
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Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, TyC Sports'a verdiği röportajda kariyer planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babasının Boca Juniors taraftarı olduğunu belirten Dybala, küçük yaşlarda stadyuma sık sık gittiğini söyledi. "Babam beni her yere götürürdü. Boca maçlarını hep birlikte izlerdik" dedi.

Instituto'da yetişen 30 yaşındaki futbolcu, Arjantin'e geri dönme ihtimali için şunları söyledi:

"Instituto taraftarlarının geri dönmemi istediğini biliyorum. Bu kulübe karşı büyük bir sevgim var. Kariyerime başladığım ve Avrupa'ya açılmamı sağlayan kulüp oydu. Arjantin'e dönmeyi gerçekten düşünüyorum."

Boca Juniors'ta oynayan yakın arkadaşı Paredes'in kendisine sürekli baskı yaptığını belirten Dybala, "Her gün Boca konusunda bana baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.

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