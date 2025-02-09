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Spor

Paulo Dybala attı Roma kazandı

Serie A'ın 24. haftasında Roma deplasmanda konuk olduğu Venezia'yı Paulo Dybala 'nın golünü ile 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 17:12 - Güncelleme:
Paulo Dybala attı Roma kazandı
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İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Roma, Venezia deplasmanına konuk oldu. Roma, Pierluigi Penzo'daki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Paulo Dybala attı.

Roma'nın devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson, yedek başladığı mücadelede 58. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan ekibinde milli futbolcu Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, bu galibiyetle birlikte ligde bir hafta aranın ardından galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Roma, ligde 34 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Venezia ise 16 puanda kaldı.

Roma, ligin bir sonraki haftasında Parma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İtalyan ekibi, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Porto deplasmanında play-off mücadelesi verecek. Venezia, ligin bir sonraki haftasında Genoa deplasmanında puan mücadelesi verecek.

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