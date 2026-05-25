Paulo Dybala ile ilgili transfer iddiaları Avrupa basınında gündemdeki yerini koruyor. İngiltere Premier Lig kulüplerinden birinin Arjantinli yıldızın transferinden çekildiği öne sürülürken, bu gelişmenin transfer yarışındaki dengeleri değiştirdiği ifade edildi. Adı bir süredir Süper Lig devleriyle de anılan Dybala'nın yeni adresinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:44
Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arjantinli yıldız için Süper Lig'den de ilginin bulunduğu öne sürülürken, Avrupa'dan önemli bir kulübün transfer yarışından çekilmesi dengeleri değiştirdi.

TOTTENHAM TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'ın, Paulo Dybala transferinden vazgeçtiği öne sürüldü. İngiliz basınındaki haberlere göre; Londra ekibinin geri adım atmasının ardından yıldız futbolcunun geleceği yeniden belirsizliğe girdi.

Adı bir süredir Süper Lig devleriyle de anılan Arjantinli yıldız için bu gelişme dikkat çekti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde Dybala'nın durumu yakından takip edilirken, İngiliz ekibinin yarıştan çekilmesi transfer ihtimalini yeniden güçlendirdi.

Sezon bitmeden Roma'dan ayrılacağını açıklayan Paulo Dybala'nın yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok kulübün radarında yer alan Arjantinli yıldızın yaz transfer döneminde karar vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Roma formasıyla 22 maça çıkan Arjantanli golcü Paulo Dybala, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

