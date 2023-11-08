Paulo Dybala: Dünya Kupası'nın ardından beni arayan ilk isim Jose Mourinho idi

Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala, teknik direktör Jose Mourinho ile arasındaki ilişki hakkında konuştu.

Arjantin basınına röportaj veren Dybala, Mourinho'nun Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından duyduğu sevinci anlattı.

'MOURINHO'DAN 5 CEVAPSIZ ARAMA'

Dybala, "Dünya Kupası finali bitip de soyunma odasına gittiğimde ailemi aramak için telefonumu aldım ve Mourinho'nun 5 cevapsız çağrısını gördüm. Annemden önce Mourinho ile konuştum. Çok mutluydu, çünkü Arjantinliler'i seviyordu." dedi.

Mourinho'nun Arjantin için farklı duygular beslediğini söyleyen yıldız isim, 'Bana her zaman Di María ve Messi hakkında harika şeyler anlatıyor, onları çok seviyor. Tüm Arjantinliler ona takımlarında daha fazlasını verdi ve o da herkesten övgüyle söz ediyor. Bütün Arjantinlilere karşı büyük bir sevgisi var.' şeklinde konuştu.

LEANDRO PARADES TRANSFERİ

Arjantinli futbolcu Leandro Parades'in transferiyle de ilgili konuşan Dybala, 'Paredes'i Roma'ya gelmeye ikna etmeye çalıştım. Yaz başında onunla konuştuğumda hâlâ Paris'e mi döneceğini yoksa başka bir takımda mı oynayacağını bilmiyordu. Mourinho'yla birkaç kez konuştum. Bir gün, birdenbire Mou yanıma geldi ve sordu: "Leandro bize katılmaya istekli mi?" Onu aradım ve gelmesini söyledim. Soyunma odasında İspanyolca konuşmayı özledim, ailelerimiz birbirini tanıyor. O da benim gibi şehri gerçekten seviyor. Burası Arjantin'deki gibi insanların futbolu deneyimlediği bir şehir." şeklinde sözlerini noktaladı.