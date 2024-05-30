Paulo Dybala geleceği hakkında konuştu

Roma forması giyen Arjanyinli yıldız Paulo Dybala, geleceğine dair gelen soruya cevap verdi.

Dybala "Neredeyse 12 yıldır İtalya'da oynuyorum ve burada harika vakit geçiriyorum. Kendimi İtalya'dan uzakta görmek benim için zor çünkü burada büyüdüm. Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Dybala'nın sözleşmesinin olduğu Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Dybala, geride kalan sezonda Roma'da 39 maçta 16 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.